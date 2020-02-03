Собчак и Бородина сцепились из-за шутки про Конституцию

Светская львица иронично отнеслась к рассуждениям ведущей «Дома-2» и получила за это порцию сарказма.

Бывшие коллеги по «Дому-2», а ныне заклятые подруги Ксения Бородина и Ксения Собчак сцепились в Сети. Ведущая телестройки опубликовала в своем Instagram гневный пост про уволенного главу Чувашии, который заставил прыгать пожарного за ключами от служебной машины.

Собчак же сочла его излишне серьезным для «хохотушки-Бородули», которая редко касается общественно-политических тем. Настолько серьезным, что смешным.

Итак, Бородина порадовалась, что проблему не стали замалчивать и покрывать. И предложила ввести определенные нововведения на уровне нормативно-правовых актов (правда каких – не уточнила).

«Вообще надо вводить прям в законе за такое ответственность, вот как есть о защите флага и символики, только наоборот, о защите людей! А то таких зазнавшихся самодуров еще много, просто не про всех пишут», — гневно написала звезда «Дома-2» в личном блоге.

«Готовишься к рекламе поправок в Конституцию?» — посмеялась над рассуждениями Бородиной Собчак. Естественно, что ведущая канала ТНТ молчать не стала. «Ксюх, а ты этот мне коммент пишешь из подаренной мэрией квартиры или вы ее сдаете?» — выложила карты на стол брюнетка. После чего не успокоилась, сделала скриншот переписки и выставила ее в сторис блога, подписав: «Любимая, чтобы ты наверняка увидела мой ответ, а то опять подумаешь, что я тебя игнорирую».

Свое послание Бородина украсила многочисленными эмодзи-поцелуйчиками.