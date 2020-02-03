Брэд Питт пошутил над Кейт Миддлтон на премии BAFTA

Во время церемонии BAFTA не прошло без шуток, которые кое-кто может посчитать неуместными. Так, Брэд Питт во время получения награды за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» сумел подколоть членов Британской королевской семьи, да еще и чужими губами. Напомним, сам актер не смог присутствовать на собственном награждении, вместо него награду приняла красавица-актриса Марго Робби, она же и прочитала речь, написанную Брэдом Питтом.

Сначала актер пошутил о Брекзите — выходе Великобритании из Евросоюза, который произошел 31 января. Он сравнил свой развод с Анджелиной Джоли с Брекзитом и намекнул, что у него есть опыт в этом вопросе. Также он пошутил над «Мегзитом» — так жители Англии теперь называют сложение полномочий Меган Маркл и принца Гарри.

«Он говорит, что собирается назвать эту награду „Гарри“, потому что он действительно взволнован возвращением его в Штаты», — с улыбкой прочла текст Марго Робби.

Разумеется, шутка была не самой уместной, так что актриса тут же добавила, что это слова Питта, а она просто их читает. Хотя весь зал засмеялся, было не похоже, что это замечание обрадовало Миддлтон, сообщает издание Mirror.