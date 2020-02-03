Светлану Крючкову с третьим мужем познакомила Лариса Гузеева

По словам звезды, уже много лет назад ее коллега проявляла свои качества телесвахи.

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила свое знакомство с третьим супругом, художником-декоратором Александром Молодцовым. От него в 1990 году она родила сына Александра.

«Мы с Сашей познакомились в ресторане. Мы с ним, как потом выяснилось, родились 22 июня — только он чуть моложе. Лариса Гузеева нас познакомила. Вот в ресторане все и случилось. У меня все сразу происходит. Уже тогда Лариса демонстрировала свои качества телесвахи», — заявила Светлана Крючкова.

При этом, как отметила Светлана Крючкова, в те годы Александр был не единственным мужчиной, кто за ней ухаживал. Было еще два мужчины, которые добивались ее сердца. Правда, их имен она не назвала.

«Саша покорил меня тем, что подружился с моим сыном Митей от брака с Юрием Векслером. А для меня это очень важно. Ребенок всегда был для меня на первом месте. Когда Векслер узнал, что я выхожу замуж, то женился назло мне на другой женщине», — заявила Светлана Крючкова.