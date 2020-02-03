Распутина поделилась архивным снимком c Задорновым

Певица отметила, что известный писатель и юморист был большим эрудитом и интеллигентом.

Певица Маша Распутина в Instagram опубликовала совместный архивный кадр, на котором она в обществе писателя и сатирика Михаила Задорнова. На жизнерадостной фотографии исполнительница изображена с букетом цветов. Рядом с ней на перилах лежит Михаил Задорнов и улыбается.

По словам Маши Распутиной, она безумно гордится, что знала при жизни этого замечательного человека и общалась с ним. Она отметила, что сатирик был интеллигентом и большим эрудитом.

«Любил и изучал наш древний славянский язык, язык образов, язык космоса. Открывал всем нам правду на нашу родную славянскую историю, историю великих русов. Как много мы все потеряли, лишившись такого замечательного человека, писателя», — сказала Маша Распутина.

Михаил Задорнов серьезно заболел в 2016 году. Врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Артист не стал скрывать свою болезнь от широкой общественности. В соцсетях он честно признался, что ему предстоит пройти курс химиотерапии. Скончался сатирик в ноябре 2017 года в одной из московских клиник. Похоронили звезду в Юрмале рядом с могилой его отца.