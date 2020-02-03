«Куда мне с барыней тягаться?»: Поклонская ответила Собчак, заметившей ее стильную фотосессию

Как сказала экс-прокурор Крыма, на светский трон она претендовать не собирается.

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в Instagram отреагировала на слова светской львицы Ксении Собчак. Жена режиссера Константина Богомолова не прошла мимо стильной фотосессии экс-прокурора Крыма. В своем телеграм-канале она заявила, что Наталья Поклонская «находится в игривом настроении».

«Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да ещё и кровавой. А для остальных — ещё одна фоточка», — заявила Наталья Поклонская и выложила еще один красивый снимок с фотосессии.

Отметим, что в прошлом году в жизни Натальи Поклонской случился развод с мужем Иваном Соловьевым, руководителем аппарата уполномоченного по правам человека. Как говорила девушка, им не удалось построить счастливых отношений с супругом. При этом чиновница сказала, что не собирается объяснять причины развода.

А вот в жизни Ксении Собчак, наоборот, произошло радостное событие. Она сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Сейчас она счастлива в браке с любимым мужчиной, который готов буквально пылинки с нее сдувать.