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«Мы как будто живем в пещере»: Толкалина ответила критикам своих откровенных фото

Как сказала актриса, у нее нет ничего такого, чего бы не видели подписчики.

«Мы как будто живем в пещере»: Толкалина ответила критикам своих откровенных фото
Толкалина не видит ничего плохого в своих откровенных снимках/http://globallookpress.com/

Актриса Любовь Толкалина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ отреагировала на критику своих откровенных фотографий. Как известно, звезда часто размещает в социальных сетях снимки, на которых она в голом виде. За это ей часто достается от хейтеров.

«Что там такого видно, чего вы не видели? У меня хвост? Может быть, у меня крылья какие-то выросли или что? Почему-то эти снимки удивительным образом раздражают подписчиков и меня веселят. У меня несколько десятков папок с такими фотографиями. Ничего сверхъестественного на них нет. Даже на фото в бассейне. Мы как будто живем в пещере. У нас, конечно, национальная страна, но мы живем в открытом пространстве. Такие фильмы сейчас показывают, а тут обычные фотографии», — сказала актриса.

Любовь Толкалина напомнила, что она занималась синхронным плаванием с семи лет. «По шесть часов ежедневно. Ходишь по бортику и поправляешь все время, извините, трусики. У меня нет проблем с фигурой. Я занимаюсь йогой. Эти все снимки для моего мужчины Саймона», — заметила звезда.

Также актриса рассказала о своей дочери, восемнадцатилетней Марии Михалковой-Кончаловской. Девушка сейчас живет со своим мужчиной, который старше ее на восемь лет. Летом должна состояться свадьба. «Было бы неплохо, если дети спали ночами, но у них такой возраст, когда ночами спать нельзя», — отшутилась актриса.

А вот отец Марии, режиссер Егор Кончаловский, признался, что его наследница стала взрослой и уже совершает взрослые поступки. «Я — папа и мне трудно говорить с дочкой откровенно. Она все-таки девочка. Сексуального характера темы в разговорах не затрагиваем», — сказал Егор Кончаловский.

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«Мы как будто живем в пещере»: Толкалина ответила критикам своих откровенных фото
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