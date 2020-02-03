«Они не сходят с ума по дорогим вещам»: Брежнева рассказала, где одеваются ее дочери

Как отметила звездная исполнительница, у ее наследниц уже есть свой стиль.

Певица Вера Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о своих детях. Как известно, у нее от отношений с бизнесменом Виталием Войченко дочь Соня, а от предпринимателя Михаила Кипермана — Сара. Старшей наследнице 19 лет, а младшей — десять. Дети звезды дружат между собой.

«Я сама не люблю шопинг. А вот у дочерей есть свой стиль. Они не сходят с ума по дорогим вещам. Ходят в самые обычные магазины. Сара помогает выбирать вещи Соне, а Соня в свою очередь Саре», — сказала Вера Брежнева.

Как отметила певица, не так давно она с младшей дочкой и мужем, продюсером Константином Меладзе, вернулась из Италии. А вот старшая дочь не смогла их сопровождать. Она учится в частном колледже в Калифорнии. «У Сони были короткие каникулы. С занятий ее не отпустили», — заявила певица.

Кстати, в отличие от мужа Вера Брежнева в горах не катается. Пятнадцать лет назад она неудачно упала в Карпатах и получила перелом позвоночника со смещением. «Мне хватает адреналина в жизни. У меня двое детей. Мне хорошо с ними», — сказала исполнительница.

Поведала она и о секретах своей прекрасной формы. «У меня сладенькое в рационе — это фрукты и мед. Настаиваю, чтобы все питались правильно в моей семье. Конечно, есть дни, когда позволяю себе все. Такие дни случаются нечасто. Я не могу быть нездоровой и несчастливой. Жизнь одна и здоровье все-таки не вечно», — заявила Вера Брежнева.