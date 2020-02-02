ЗВЕЗДЫ

Без комментариев: Евгений Цыганов выложил фото с прогулки Юлии Снигирь

Редко, но актерская пара напоминает о себе.

Без комментариев: Евгений Цыганов выложил фото с прогулки Юлии Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе с 2015 года. Фото: Global Look Press

Уже несколько лет поклонники российского кино обсуждают актерскую пару Евгения Цыганова и Юлии Снигирь. Популярные артисты живут вместе и даже имеют общего ребенка Федора. Однако, о своей личной жизни они почти ничего не рассказывают, поэтому даже неизвестно, состоят ли звезды в официальном браке или нет.

И вот Евгений опубликовал в Instagram новую фотографию Юлии. Актриса запечатлена на прогулке с телефоном в руках, также в кадр попала собака.

«Дама с собачкой и айфоном», — подписал снимок актер, ограничив к нему комментарии пользователей соцсети.

Напомним, одной и самых вероятных причин того, что пара скрывает свои отношения, является то, что им стыдно за свое счастье, так как Цыганов оставил свою предыдущую супругу — актрису Ирину Леонову, которая подарила мужчине семеро детей. Женщина почти каждый год рожала артисту по наследнику, пока вдруг не узнала, что у него отношения с другой.

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Тэги:

брак и семьяЕвгений ЦыгановЗвездные отношениястыдЮлия Снигирь
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Без комментариев: Евгений Цыганов выложил фото с прогулки Юлии Снигирь
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