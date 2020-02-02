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Меган Маркл призналась в обмане

Женщина солгала во время кастинга, чтобы получить роль.

Меган Маркл призналась в обмане
Меган Маркл. Фото: globallookpress

Подробности жизни Меган Маркл и принца Гарри интересуют их поклонников больше всего на свете. Буквально на днях выяснилось, что герцогиня не стесняется лгать, если это необходимо ее карьере. Как многие знают, одно из главных достижений Меган в кино это съемки в сериале «Форс-мажоры». Однако выяснилось, что женщина обманула представителей кастинга и по сути, получила роль несправедливым образом, бесчестно обойдя своих конкуренток.

В 2004 году во время кастинга Маркл задали вполне адекватный вопрос, состоит ли она в Гильдии актеров. И хотя Меган там не было, она солгала, заявив, что разумеется, она и Гильдия друзья не разлей вода, сообщает издание Daily Mail. Как позже заявила женщина, она почувствовала себя мошенницей, но это не помешало ей хранить свой секрет до недавнего момента.

Напомним, королевская чета решила отказаться от королевских обязанностей, так что обеспечивать себя деньгами им теперь придется самим. Впрочем Меган кажется, уже нашла себе работу, она надеется стать ведущей реалити-шоу «I Do, Redo» на Netflix. Надеемся, на этот раз она не станет никого обманывать и получит должность честным путем.

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Меган Маркл призналась в обмане
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