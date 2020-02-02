«Не даете встречаться — тогда замуж выйду»: Вербицкая рассказала о первом браке

60-летняя телеведущая Лариса Вербицкая рассказала о своем первом браке, о котором раньше не особо распространялась. Настоящее счастье женщина нашла со вторым мужем — телеоператором и режиссером Александром Дудовым, — но впервые она вышла замуж еще в студенческие годы, в этих отношениях родился ее сын Максим.

«Замуж я вышла довольно рано, на втором курсе. Скорее всего, сделала это в отместку родителям. Они воспитывали довольно строго — никаких танцев, романов», — поделилась Лариса с «Караваном историй».

В педагогическом институте в Кишеневе она начала встречаться с молодым человеком, который учился на компьютерщика. Строгие папа с мамой (военный и медсестра) были против этих отношений, настаивали, что дочка должна сначала получить диплом, а потом уже все остальное.

«Но я-то считала себя взрослой! Не даете встречаться — тогда замуж выйду. Так сказать, «проявила характер»… — вспоминает Вербицкая.

Через год после свадьбы у нее родился сын. При этом девушка не бросила учебу, занималась спортом, сходила на конкурс дикторов и победила, получив место на кишиневском телевидении. Сейчас она сама удивляется, как столько всего успевала. Но ранний брак ведущей не заладился.

«Муж стал бестактным, резким, грубым. Вспоминать не хочется, эта страница навсегда вычеркнута из моей жизни», — поделилась она.

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Лариса долго терпела, но потом приняла серьезное решение уйти. Свекровь умоляла остаться ради ребенка, а мать больше переживала из-за мнения соседей, которые начнут говорить, что девушка стала разведенкой и теперь никому не нужна. Родственникам Вербицкой казалось, что после развода и с ребенком на руках жизнь закончена. Но судьба довольно скоро улыбнулась ведущей: с новым мужем она познакомилась в цирке, когда привела сына на представление. Дудов, приехавший снимать шоу, влюбился в слегка скучающую девушку, как только увидел, а потом уже не отпускал. Сейчас пара живет в браке уже более 30 лет, у них родилась дочь Инна.