Садальский рассказал, как маленькая Ксюша Собчак познакомилась с нехорошим словом

68-летний актер Станислав Садальский, заделавшийся звездным блогером, написал пост о детстве телеведущей Ксении Собчак. В своем блоге артист рассказал историю о том, что мать светской львицы Людмила Нарусова рассказала дочке значение слова «*опа», когда она только пошла в садик.

Якобы ребенок вернулся со своего первого дня в детском учреждении и пожаловался маме, что воспитательница употребила непонятное слово. Мол, расставила для малышей горшки и сказала садиться на них *опами. И вот Нарусовой пришлось объяснить маленькой Ксюше, что имелось в виду.

Насколько правдива эта история, неизвестно. Но интересен другой момент: почему вдруг Садальский обратился к детству Собчак.

«Скоро на Первом премьера… Руководство канала, хочет перебить по рейтингам Малахова. С Максимом не получилось, последняя надежда на Ксюшу. Как вы думаете, получится у Собчак? Мне кажется, что, нет…» — написал актер в Instagram после истории про детский сад.

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Напомним, в мае 2019 года появилась новость о том, что Ксению Собчак собираются пригласить на Первый канал. Однако уже в сентябре оказалось, что ведущая не договорилась с телевизионщиками о своей программе. Вместо ТВ она активно осваивала Интернет, с каждым месяцем становясь более популярной и влиятельной персоной в Сети. Почему же Садальский только сейчас вспомнил про несостоявшийся тандем Первого и Собчак? Загадка…