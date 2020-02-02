«Когда съел воробушка»: Собчак выставила маленького сына кровожадным

Скандальная телеведущая Ксения Собчак продолжает эпатировать публику разного рода шутками. То сочинила каламбур про «коронавирус» (якобы он у нее с детства), а теперь балагурит над трехлетним сыном Платоном. 2 февраля журналистка выложила в Instagram фото мальчика, измазанного чем-то красным – то ли джемом, то ли соусом. Но звездной матери захотелось представить ребенка в кровожадном амплуа.

«Когда съел воробушка», – подписала снимок Ксения, и ее поклонники принялись оставлять комментарии о миловидности мальчика, так как жестоким он совсем не выглядит.

Очевидно, фото было сделано раньше, когда Платон отдыхал вместе с мамой и ее новым супругом — режиссером Константином Богомоловым – на Мальдивах в январе. Потому что в первых числах февраля ребенок уже развлекался со своим отцом Максимом Виторганом. Папа сводил наследника в «перевернутый дом» и в зоопарк.

больше по теме Собчак поставила на горные лыжи трехлетнего сына Платона в Куршевеле Телеведущая улетела отдыхать с ребенком на престижный европейский курорт.

Кстати, недавно Собчак призналась, почему назвала сына Платоном. Оказывается, во время беременности она даже не думала об этом имени, у нее были совсем другие варианты. Но, когда ребенок появился на свет, все, что придумала мама, сразу отпало.