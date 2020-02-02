«С днем рождения, моя Сторми»: Кайли Дженнер отпраздновала день рождения дочки

У модели и всемирно известной знаменитости Кайли Дженнер на этих выходных произошло радостное событие, ее дочке, Сторми, исполнилось целых два года. В честь этого события весь уикэнд девушка посвятила своему самому родному человечку. Для своих фанатов Кайли подготовила нечто особенное, в личном аккаунте в Instagram она выложила несколько умилительных фотографий своей дочурки, которые никогда и никому не показывала ранее. Также звезда показала поистине уникальную фотографию, ручку маленькой Сторми. По сути это первое фото ее дочери.

«С днем рождения, моя Сторми. Мы были предназначены друг для друга» — написала Дженнер в Instagram.

Поздравить дочку модели поспешили и другие знаменитости, среди которых была Ким Кардашьян. Она написала несколько теплых слов и также продемонстрировала милое фото, на которой Сторми позирует вместе с Чикаго, младшей дочуркой Ким.

В честь дня рождения Кайли устроила для дочки вечеринку в стиле огромной ярмарки с аттракционами и призами.