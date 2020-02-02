ЗВЕЗДЫ

Устинья Малинина отметилась на вечеринке в персиковом платье и нюдовых голубых лодочках

19-летняя дочка музыканта Александра Малинина призналась, что для нее последние шесть месяцев выдались очень трудными.

Устинья Малинина отметилась на вечеринке в персиковом платье и нюдовых голубых лодочках
Эмма Малинина с дочкой Устиньей (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

Дочка Эммы и Александра Малинина стала гостьей одной из вечеринок. На личной страничке в Instagram 19-летняя Устинья поделилась свежим отчётным снимком. На мероприятие девушка пришла в вечернем платье в пол, отдав предпочтение персиковой пастельной палитре. Образ юной певицы дополнили актуальные нюдовые туфли-лодочки голубого оттенка и серебристая сумочка-клатч.

По словам Устиньи, последние шесть месяцев выдались для нее очень трудными и насыщенными. При этом наследница народного артиста России Александра Малинина осталась довольна тем, как прошли эти полгода. В недавнем интервью дочка Эммы Малининой уточнила, что никогда не пренебрегала учебой и саморазвитием. Девушка заверила, что с раннего детства у нее было все, о чем мог мечтать любой ребенок.

«Эти полгода были одними из самых тяжелых, но и самых лучших… Я не только поступила в лучшую консерваторию мира, но и успешно окончила это полугодие завершающего года школы!! Можете меня поздравить», — отметила Устинья, обратившись к своим поклонникам.

Новогодние каникулы младшая сестра Никиты Малинина вместе с братом-двойняшкой Фролом и родителями провела на Пхукете. Девушка уже не раз говорила о том, что ей нравится путешествовать вместе с мамой и отцом. Устинья очень привязана к близким. По словам певицы, она всегда отдала себе отчет в том, каких трудов стоило ее родителю обеспечить им с Фролом такую жизнь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Малининдети звездДина НемцоваЕкатерина Одинцоваестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаУстинья Малинина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Устинья Малинина отметилась на вечеринке в персиковом платье и нюдовых голубых лодочках
Интересно?
Поделись с друзьями: