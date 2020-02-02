Устинья Малинина отметилась на вечеринке в персиковом платье и нюдовых голубых лодочках

Дочка Эммы и Александра Малинина стала гостьей одной из вечеринок. На личной страничке в Instagram 19-летняя Устинья поделилась свежим отчётным снимком. На мероприятие девушка пришла в вечернем платье в пол, отдав предпочтение персиковой пастельной палитре. Образ юной певицы дополнили актуальные нюдовые туфли-лодочки голубого оттенка и серебристая сумочка-клатч.

По словам Устиньи, последние шесть месяцев выдались для нее очень трудными и насыщенными. При этом наследница народного артиста России Александра Малинина осталась довольна тем, как прошли эти полгода. В недавнем интервью дочка Эммы Малининой уточнила, что никогда не пренебрегала учебой и саморазвитием. Девушка заверила, что с раннего детства у нее было все, о чем мог мечтать любой ребенок.

«Эти полгода были одними из самых тяжелых, но и самых лучших… Я не только поступила в лучшую консерваторию мира, но и успешно окончила это полугодие завершающего года школы!! Можете меня поздравить», — отметила Устинья, обратившись к своим поклонникам.

Новогодние каникулы младшая сестра Никиты Малинина вместе с братом-двойняшкой Фролом и родителями провела на Пхукете. Девушка уже не раз говорила о том, что ей нравится путешествовать вместе с мамой и отцом. Устинья очень привязана к близким. По словам певицы, она всегда отдала себе отчет в том, каких трудов стоило ее родителю обеспечить им с Фролом такую жизнь.