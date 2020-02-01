ЗВЕЗДЫ

Модно и актуально: Миронова отметилась на съемках в нюдовом пальто с меховым воротником

46-летняя актриса не прогадала с цветовой палитрой, дополнив образ белыми брюками.

Модно и актуально: Миронова отметилась на съемках в нюдовом пальто с меховым воротником
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова в сентябре во второй раз стала мамой. Знаменитость рожала в Греции, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. Новорожденного сынишку дочка ныне покойного народного артиста РСФСР Андрея Миронова назвала Федором. От предыдущих отношений у актрисы есть уже взрослый 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов. Молодой человек успел привязаться к маленькому братику.

Спустя пять месяцев после родов, Мария вышла из декрета. Судя по комментариям знаменитости, она уже приступила к съемкам в новом проекте. Кроме того, Миронова поделилась отчётным снимком с площадки.

«Прогулки по свежему загородному воздуху закончены, работа началась!! Снимается кино», — отметила актриса.

В кадре Мария позировала в актуальном нюдовом пальто с меховыми манжетами и воротником. При этом актриса не прогадала с цветовой гаммой, дополнив образ белыми брюками. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Геннадий Горбачев советовал модницам обратить внимание на трендовую пастельную палитру, заверив, что нюдовый нежно-розовый оттенок превосходно сочетается с белым.

«Телесный, оттенки бежевого подходят брюнеткам со смуглой кожей, карими глазами. Оттенки розового могут позволить себе дамы со светлыми волосами и белой кожей», — добавил эксперт в сфере моды.

По словам Марии, заботиться о пятимесячном сыне ей помогает опытная няня. Ранее актриса ответила на критику хейтеров, заподозривших ее в использовании услуг суррогатного материнства. Миронова заверила, что сама вынашивала своего ребенка и уехала в Грецию уже на последних месяцах беременности, незадолго до самих родов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МироновАндрей Миронов-Удаловдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаМария Миронова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Модно и актуально: Миронова отметилась на съемках в нюдовом пальто с меховым воротником
Интересно?
Поделись с друзьями: