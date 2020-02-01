Модно и актуально: Миронова отметилась на съемках в нюдовом пальто с меховым воротником

46-летняя Мария Миронова в сентябре во второй раз стала мамой. Знаменитость рожала в Греции, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. Новорожденного сынишку дочка ныне покойного народного артиста РСФСР Андрея Миронова назвала Федором. От предыдущих отношений у актрисы есть уже взрослый 27-летний сын Андрей Миронов-Удалов. Молодой человек успел привязаться к маленькому братику.

Спустя пять месяцев после родов, Мария вышла из декрета. Судя по комментариям знаменитости, она уже приступила к съемкам в новом проекте. Кроме того, Миронова поделилась отчётным снимком с площадки.

«Прогулки по свежему загородному воздуху закончены, работа началась!! Снимается кино», — отметила актриса.

В кадре Мария позировала в актуальном нюдовом пальто с меховыми манжетами и воротником. При этом актриса не прогадала с цветовой гаммой, дополнив образ белыми брюками. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Геннадий Горбачев советовал модницам обратить внимание на трендовую пастельную палитру, заверив, что нюдовый нежно-розовый оттенок превосходно сочетается с белым.

«Телесный, оттенки бежевого подходят брюнеткам со смуглой кожей, карими глазами. Оттенки розового могут позволить себе дамы со светлыми волосами и белой кожей», — добавил эксперт в сфере моды.

По словам Марии, заботиться о пятимесячном сыне ей помогает опытная няня. Ранее актриса ответила на критику хейтеров, заподозривших ее в использовании услуг суррогатного материнства. Миронова заверила, что сама вынашивала своего ребенка и уехала в Грецию уже на последних месяцах беременности, незадолго до самих родов.