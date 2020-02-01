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«Многолетняя грязь»: Миро пристыдила Хоркину за рассказы о личной жизни

Недавно гимнастка рассказала, что родила сына от супруга Веры Глаголевой.

«Многолетняя грязь»: Миро пристыдила Хоркину за рассказы о личной жизни
Светлана Хоркина/Фото: https://www.instagram.com/p/B6vFbY7BB4I/

Лена Миро категорично проехалась по гимнастке и двукратной олимпийской чемпионке Светлане Хоркиной. Спортсменка стала гостем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». Хоркина рассекретила, что отцом ее 14-летнего сына является вдовец актрисы Веры Глаголевой, миллиардер Кирилл Шубский.

Столь откровенное признание смутило блогера. Миро задалась вопросом, почему Хоркина спустя много лет решила прийти на передачу и раскрыть секреты личной жизни. По мнению блогера, подобными действиями прославленная спортсменка только позорит себя, а заодно и очерняет другую семью.

«Восемь лет — это… многолетняя грязь, в которой нормальный человек не может существовать — свихнется. Потом забеременела, чтобы родить от женатого. И нет бы теперь молчать, ходит и всем орет об этой мерзости!», — возмутилась Миро.

Не могла блогер не высказаться и по поводу внешности Светланы. Миро заявила, что Шубский, по ее мнению, влюбился не в саму Хоркину, а в бренд. Именно поэтому отношений между мужчиной и женщиной толком и не получилось.

Подписчики же Хоркиной поспешили поддержать ее в социальных сетях. Они назвали спортсменку восхитительной женщиной и пожелали ей самого большого счастья.

«Светлана, вы во всем молодец! Талантливый человек талантлив во всем», «Слушали с интересом! Пусть у вас все наладится», — писали они под одним из фото в Instagram.

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Кирилл ШубскийЛена МироСветлана ХоркинаХоркина сын
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«Многолетняя грязь»: Миро пристыдила Хоркину за рассказы о личной жизни
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