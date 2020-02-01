Бодр и весел: 87-летний отец Киркорова вышел в свет

Филипп Киркоров является известным модником. С его гардеробом не рискует соревноваться по масштаба даже Ксения Собчак. Артист много гастролирует, но никогда не забывает о своей семье. Ежегодно он ездит на свою родину в Болгарию. Он посещает могилу своей мамы Виктории Марковны Лихачёвой, которая скончалась в 1994 году. Отец короля российской эстрады Бедрос Киркоров часто бывает на шоу сына, но вот путешествовать мужчина стал меньше из-за здоровья.

больше по теме Киркоров, Басков и Пугачева оказались с трудом узнаваемыми в своих первых клипах Звезды отечественной эстрады сильно изменились за несколько десятилетий.

1 февраля в Кремлевском дворце состоялась ежегодная церемония вручения премии «Будем жить!» ассоциации онкологических пациентов. Отец Киркорова появился на мероприятии. Он был бодр и весел. Певец пообщался с журналистами и с удовольствием попозировал фотографам. Бедрос Филиппович пришел в сером пиджаке с принтом и точно такой же рубашке, а также дополнил образ галстуком-шнурком с камнями.

Многие гости рады были видеть известного артиста. Тем более, что он находился в приподнятом настроении. К слову, недавно его сын Филипп Киркоров принял участие в «Модном приговоре», как участник. Он решился на эксперимент, хотя у него и так много модных образов.

А вот отец звезды не может похвастаться таким гардеробом. Даже на премию он пришел в костюме, в котором его уже видели почти ровно три года назад на светском рауте в «Метрополе».

Напомним, что Бедрос Филиппович женился во второй раз на докторе экономических наук Людмиле Смирновой. Они живут недалеко от Великого Новгорода.