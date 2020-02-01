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«Травила его таблетками»: Рудинштейн вскрыл неприятные подробности о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне

Продюсер очень переживает за здоровье 84-летнего актера.

«Травила его таблетками»: Рудинштейн вскрыл неприятные подробности о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне
Марк Рудинштейн/Фото: globalookpress.com

Продюсер и давний друг Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн жестко прошелся по бывшей супруге актера – пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Недавно личная жизнь 84-летнего артиста вновь стала предметом обсуждения – журналисты выяснили, что Джигарханян помирился с экс-женой Татьяной Власовой, с которой жил 45 лет.

Сразу после появления этой новости о женщине нелестно высказалась другая супруга актера – Виталина Цымбалюк-Романовская. Она заявила, что воссоединение произошло ради «приличного гонорара».

Не стерпел слов женщины Рудинштейн. «Собеседнику» Марк прокомментировал, что Цымбалюк якобы портила здоровье Джигарханяна таблетками. Сейчас, уверен Рудинштейн, Армен Борисович находится в надежных руках, которые вернут его к жизни.

«Я прошу вас, не говорите мне об этой придурошной Виталине. Его состояние лучше, чем было два года назад, когда эта Виталина травила его таблетками. Он выкарабкивается из него. Власова будет вытягивать его из этого, хотя как из этого вытянешь – это уже до конца жизни», — заявил он.

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«Травила его таблетками»: Рудинштейн вскрыл неприятные подробности о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне
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