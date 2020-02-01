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«Мог ли я знать, что проживем соседями»: Николаев поздравил Лещенко с днем рождения

1 февраля народный артист России отмечает 78-летие.

«Мог ли я знать, что проживем соседями»: Николаев поздравил Лещенко с днем рождения
Лев Лещенко/Фото: https://www.instagram.com/p/BziQkGsI5Ix/

Отметивший юбилей в середине января Игорь Николаев поспешил поздравить своего давнего друга – Льва Лещенко с днем рождения. 1 февраля народный артист России отмечает 78-летие. В разговоре с журналистами Лев Валерьянович признался, что в текущем году праздновать дату не планирует. Вместе с супругой Ириной Лещенко уедет в Италию на неделю, чтобы отдохнуть от пристального внимания к себе и от работы. Друзей именинник пообещал не расстраивать и отпраздновать грядущее 80-летие.

Одним из первых поздравил Лещенко с праздником его сосед – Игорь Николаев. Композитор признался – в свое время он и представить не мог, что когда-нибудь будет жить бок о бок с народным артистом и, уж тем более, станет его другом.

«Разве мог я знать, что проживем много лет соседями, будем дружески общаться, переодеваться в одной гримерке и выступать в одних концертах! Лев Валерьянович-удивительный человек, по-настоящему народный артист, добродушный, светлый, остроумный! Здоровья, счастья и долгих лет тебе и Ирочке, берегите себя и друг друга!», — написал Николаев и приложил к поздравлению пару памятных снимков Лещенко.

Поздравила артиста и министр культуры РФ Ольга Любимова. Политик обратила внимание на «невероятный голос и удивительное артистическое обаяние» Лещенко, а также пожелала певцу оптимизма и крепкого здоровья.

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«Мог ли я знать, что проживем соседями»: Николаев поздравил Лещенко с днем рождения
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