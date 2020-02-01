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Рудова похвасталась новой обстановкой в квартире

Недавно 36-летняя актриса закончила обустраивать недвижимость.

Рудова похвасталась новой обстановкой в квартире
Наталья Рудова/Фото: https://www.instagram.com/p/B6IVHVii_Mr/

36-летняя Наталья Рудова похвасталась подписчикам свежим интерьером квартиры. Апартаменты стали для актрисы второй недвижимостью – их знаменитость приобрела в октябре 2019 года. Тогда Наташа рассказывала, что потратила очень много усилий для того, чтобы исполнить мечту и обзавестись-таки собственной квартирой с красивым видом из окон. Сейчас Рудова проживает в трехкомнатной квартире, где для ее удобства есть все необходимое.

Недавно Рудова решила подробнее показать обстановку и устроила подписчикам небольшой рум-тур. Рудова отметила, что практически всю мебель ей делали на заказ специальные люди.

«С этой столярной мастерской я сотрудничаю не в первый раз. Они делали мне как первую квартиру, так и вторую. И после того как они мне сделали первую, я абсолютно точно была уверена что они будут делать и следующую. Это безмерно профессиональные люди, которым я абсолютно доверяю», — рассказала она.

Наибольшее внимание подписчиков привлекла гостевая комната в квартире Рудовой. Комментаторы отметили размеры кровати, а также общую, уютную атмосферу помещения. Многие по достоинству оценили цветовое сочетание бежевого с кофейным. Третьим очень понравилось обилие ящичков.

Актриса с иронией отметила, что по жизни является «мисс шкаф» и очень любит, когда вещи не лежат в свободном доступе, а эргономично спрятаны. «Уютная и изысканная цветовая гамма», «Наталья, какая вы молодец! Я такую же обстановку хочу!», «Позовите меня к себе жить», — пишут люди.

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Рудова похвасталась новой обстановкой в квартире
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