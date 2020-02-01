ЗВЕЗДЫ

«Орал, как резаный»: Пригожин поссорился с Валерией перед поездкой

Продюсер был поражен тем, что взяла в поездку его супруга. По словам мужчины, артистка испортила ему настроение на весь день.

«Орал, как резаный»: Пригожин поссорился с Валерией перед поездкой
Иосиф Пригожин и Валерия. фото: globallookpress.com/

Иосиф Пригожин уже 16 лет живет в браке с Валерией. Он не скрывает, что счастлив в отношениях с певицей. Буквально несколько дней назад они обменялись теплыми словами в соцсетях, признавшись друг другу в любви. Отметим, что 51-летняя Валерия тщательно следит за собой. Она правильно питается и занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Как известно, супруг артистки имеет лишний вес, но он постепенно тоже приобщается к здоровому образу жизни.

1 февраля Пригожин должен был улететь из Москвы на один день с женой, но с самого утра Валерия испортила ему настроение. В соцсети продюсер пожаловался, что артистка вывела его из себя.

«Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно с собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал, как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно. Может, я не прав?» — посетовал он.

Иосиф также опубликовал видео, где его супруга лакомится салатом, а в ее косметичке лежат весы рядом с косметикой. «Никто не верит, что я с тобой ругаюсь и ссорюсь. А сейчас всем расскажу, почему я злой с утра», — стал говорить продюсер. «Это не интересно, надо было снимать в прямом эфире», — стала иронизировать Валерия. «Смотрите, что у нас в косметичке — это весы! Это просто ад. Лер, ну скажи, зачем нам на несколько часов весы? Посмотрите, как я хорошо выгляжу, без мяса 12 дней. Я сегодня еще пробежал 10 км, ну правда?» — продолжил высказываться Пригожин.

«А реакция какая была? Поэтому не надо сю-сю-сю», — отметила певица. Мнения поклонников разделились: одни встали на сторону Валерии, заверив, что она может брать с собой что угодно. Другие поддержали Иосифа. «Валерия очень строгая. Уж очень. И весы для вас возит», «Да какая разница, что у неё в косметичке, хоть пистолет», «Вы оба потрясающие люди. Насчёт весов согласен с главой семьи», — отреагировали на пост поклонники.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валериязвездные семьиИосиф Пригожин
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Орал, как резаный»: Пригожин поссорился с Валерией перед поездкой
Интересно?
Поделись с друзьями: