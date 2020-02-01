«Орал, как резаный»: Пригожин поссорился с Валерией перед поездкой

Продюсер был поражен тем, что взяла в поездку его супруга. По словам мужчины, артистка испортила ему настроение на весь день.

Иосиф Пригожин уже 16 лет живет в браке с Валерией. Он не скрывает, что счастлив в отношениях с певицей. Буквально несколько дней назад они обменялись теплыми словами в соцсетях, признавшись друг другу в любви. Отметим, что 51-летняя Валерия тщательно следит за собой. Она правильно питается и занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Как известно, супруг артистки имеет лишний вес, но он постепенно тоже приобщается к здоровому образу жизни.

1 февраля Пригожин должен был улететь из Москвы на один день с женой, но с самого утра Валерия испортила ему настроение. В соцсети продюсер пожаловался, что артистка вывела его из себя.

«Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно с собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал, как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно. Может, я не прав?» — посетовал он.

Иосиф также опубликовал видео, где его супруга лакомится салатом, а в ее косметичке лежат весы рядом с косметикой. «Никто не верит, что я с тобой ругаюсь и ссорюсь. А сейчас всем расскажу, почему я злой с утра», — стал говорить продюсер. «Это не интересно, надо было снимать в прямом эфире», — стала иронизировать Валерия. «Смотрите, что у нас в косметичке — это весы! Это просто ад. Лер, ну скажи, зачем нам на несколько часов весы? Посмотрите, как я хорошо выгляжу, без мяса 12 дней. Я сегодня еще пробежал 10 км, ну правда?» — продолжил высказываться Пригожин.

«А реакция какая была? Поэтому не надо сю-сю-сю», — отметила певица. Мнения поклонников разделились: одни встали на сторону Валерии, заверив, что она может брать с собой что угодно. Другие поддержали Иосифа. «Валерия очень строгая. Уж очень. И весы для вас возит», «Да какая разница, что у неё в косметичке, хоть пистолет», «Вы оба потрясающие люди. Насчёт весов согласен с главой семьи», — отреагировали на пост поклонники.