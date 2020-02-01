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«Сняла микрофон и вышла»: участница «Последнего героя» Лукерья Ильяшенко покинула шоу

30-летнюю актрису возмутил формат съемок.

«Сняла микрофон и вышла»: участница «Последнего героя» Лукерья Ильяшенко покинула шоу
Лукерья Ильяшенко/Фото: https://www.instagram.com/p/B6dSBIxIoE5/

Ставшая участницей нового сезона «Последнего героя» 30-летняя актриса Лукерья Ильяшенко ушла с шоу. Артистка возмутилась условиями, на которых ей предстояло сотрудничать с проектом. Свои эмоции звезда сериала «Сладкая жизнь» и фильма «Аванпост» поспешила изложить в Instagram.

Стоит отметить, что пламенную речь Ильяшенко посвятила не «Последнему герою», как могло бы показаться изначально. Лукерья рассказала, что недавно на связь с ней вышли менеджеры YouTube-проекта и предложили сотрудничество. Ильяшенко согласилась, после чего стороны подписали контракт. Однако, когда же знаменитость пришла в студию, организаторы позволили себе лишнего, чем вывели гостью из себя.

«Впервые за свою артистическую карьеру я покинула шоу, на которое меня пригласили. Просто встала, сняла микрофон и вышла из студии. Знаете, артистов часто зовут на всяческие шоу в качестве гостей, но раньше эти шоу были более деликатные, ибо телевизионные, сейчас же их штампуют с прицелом на Ютуб — и создатели позволяют себе вообще все. Единственное, что здесь имеет значение — количество просмотров и заработанных впоследствии денег. Ребята не гнушаются ни матом в студии, ни скабрезностями», — возмутилась актриса.

Лукерья подметила также, что не может озвучить, о каком шоу идет речь по условиям договора. Она выразила надежду, что эпизод, в котором ей нужно было принять участие, в эфир не выйдет.

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Ильяшенко новостиЛукерья ИльяшенкоПоследний герой
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«Сняла микрофон и вышла»: участница «Последнего героя» Лукерья Ильяшенко покинула шоу
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