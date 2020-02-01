7-летний сын Плющенко и Рудковской стал моделью именитого бренда

7-летний сын продюсера Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша стал моделью крупного французского бренда. Выставочный опыт у маленького Гном Гномыча уже есть – мальчик регулярно участвует в дефиле прославленных дизайнеров. Одним из последних стал показ детской линейки «Диор» в Москве – там сын Плющенко прошелся по подиуму в черно-белом джемпере, черных джинсах и соответствующей расцветки кедах.

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На днях же Саша принял участие в съемке от Balmain. Плющенко-младшему доверили представить публике спортивный костюм цвета хаки, черно-белый брючный костюм с абстрактными узорами, а также оранжево-белый брючный костюм. Начинающий фигурист справился с поставленной задачей покруче любых профессионалов.

Рудковская своим сыном бесконечно гордится и отмечает, что Саша растет в отца – ему нипочем усталость и акклиматизация. Яна радуется успехам младшенького и подчеркивает – ее сыну рады везде, вне зависимости от того, в каком качестве – модели или фигуриста.