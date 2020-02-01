Потеснит Панайотова: Гоген Солнцев захотел поехать на «Евровидение»

Экстравагантный Гоген Солнцев захотел побороться за право поехать на грядущее «Евровидение». О своем намерении шоумен во всеуслышание заявил в Instagram. На днях в Сети активизировалось обсуждение возможных кандидатов. 1 же февраля Игорь Крутой заявил, что с вероятностью в 90% страну представит Александр Панайотов – исполнитель стремится попасть на конкурс уже в шестой раз.

Официального подтверждения же этой информации пока не поступало от представителей Панайотова. На этот факт решил обратить внимание Солнцев – он заявил, что «намерен штурмовать «Евровидение» с русскоязычным треком. Шоумен готов на многое, чтобы супруга Екатерина (Терешкович. — Прим. ред.) им гордилась.

«Уже пакую чемоданы в Голландию! Уверен, песня придется по душе мировому сообществу! Поддержите меня как участника от России в этом году?» — спросил он у своей аудитории.

Фолловеры Солнцева разошлись во мнениях по поводу услышанного. Некоторые намекнули Гогену, что тот не профессиональный исполнитель, а на конкурс берут преимущественно опытных певцов. Другие заявили, что Солнцеву требуется другой трек. Нашлись и те, кому песня пришлась по душе: «Гоген, все супер! Мне нра! Песня тоже такая душевная, уютная», — высказались они.