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«Настоящий джентльмен»: умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

Долгое время 81-летний британец боролся с онкологией.

«Настоящий джентльмен»: умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
Алан Харрис/Фото: globallookpress.com

На 82 году жизни скончался актер франшизы «Звездные войны» — британец Алан Харрис. О трагическом уходе «охотника Босска» утром 1 февраля сообщили таблоиды. Харриса, по предварительным данным, не стало еще 25 января. С 2018 года Алан боролся с раком легких, однако болезнь победила.

Сообщество Imperial Signings факт смерти актера подтвердило. Администраторы сообщили, что, несмотря на сильные боли, Харрис продолжал встречаться с поклонниками.

«Алан был настоящим джентльменом и фаворитом публики. Нам грустно осознавать, что это произошло. Мир будет скучать по нему. Покойся с миром, Алан Харрис», — гласит обращение.

Very sad news has just come in that Alan Harris sadly passed away this morning. Alan was a true gent and a fan…

Опубликовано Imperial Signings Пятница, 31 января 2020 г.

Коллеги Харриса после новости о кончине актера поспешили охарактеризовать его как «человека, на которого можно положиться на 100%».

«Производственная команда любила работать с ним. Он бы сделал все, что вы просили, без суеты, при этом реализовал бы это в лучших стандартах качества. Если на съемках случались проблемы, он мог долгое время «держать сцену», пока ситуация не стабилизируется. Харрис был по-настоящему преданным, трудолюбивым и надежным человеком. Он был одним из лучших парней, с которыми вы могли работать», — говорят они.

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Алан ХаррисЗвездные войны
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«Настоящий джентльмен»: умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
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