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Психолог Дюпре предсказал Меган и Гарри развод через пять лет

Причиной расставания могут стать разные приоритеты сторон.

Психолог Дюпре предсказал Меган и Гарри развод через пять лет
Меган и Гарри/Фото: https://www.instagram.com/p/BzTsQCglLvW/

Канадский психолог и эксперт по королевской семье Уэйн Дюпре предсказал Меган и Гарри развод в течение пяти лет. Неутешительный прогноз специалист озвучил в коротком интервью одному из зарубежных изданий. Дюпре подметил, что пять лет – это максимальный срок, который Гарри и Меган смогут продержаться вместе. Причиной возможного расставания могут стать слишком большие различия в приоритетах.

Так, отмечает The Times Hub, главным желанием Гарри является покой. Не зря герцог Сассекский пожертвовал всем – королевскими привилегиями, отношениями с семьей. Меган же, уверен Дюпре, хочет славы и неизбежно вернется в Голливуд, чтобы достичь признания. К тому же, новый статус способен открыть для Маркл новые горизонты и совсем иной уровень дохода. Супруг же вряд ли одобрит новый виток слежки от прессы за его жизнью.

Журналисты отмечают, что полностью солидарна с мнением спикера и сестра Меган. Родственница уверенно заявила, что Маркл специально сбежала в Канаду, чтобы затем воспользоваться карьерным трамплином.

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Психолог Дюпре предсказал Меган и Гарри развод через пять лет
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