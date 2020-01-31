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«Дерзко и ярко»: молодая жена 60-летнего Николаева блеснула эффектной фигурой в бикини

Юлия Проскурякова впечатлила поклонников фото в купальнике.

«Дерзко и ярко»: молодая жена 60-летнего Николаева блеснула эффектной фигурой в бикини
Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram певица поделилась отчетным кадром своего зимнего отпуска в Штатах. В Майами возлюбленная 60-летнего Игоря Николаева отдыха вместе с мужем и четырехлетней дочкой Вероникой. Компанию мачехе составила 41-летняя наследница музыканта — Юлия.

В недавнем интервью избранница композитора призналась, что скрыла от Николаева поступление в ГИТИС. По словам певицы, она не сомневалась в том, что муж просто не пустит ее на вступительные экзамены. О своем поступлении Юлия Проскурякова рассказала супругу только после того, как получила студенческий билет. Артистка подметила, что возлюбленный сразу догадался — теперь жена будет меньше бывать дома, но препятствовать избраннице не стал.

Певица Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова блеснула эффектной фигурой в купальнике (Фото: Instagram.com/uliaveronika)

Сам Игорь уточнил, что его супурга расцветает, когда занимается творчеством. Постоянные репетиции и даже сессия не лишают певицу ее позитивного настроя. От всего этого процесса Проскурякова получает удовольствие.

За время отпуска в Майами Юлия успела не только повеселиться на празднике в честь юбилея мужа, она также загорала на местных пляжах. Молодая жена Игоря Николаева поделилась свежим кадром, блеснув эффектной фигурой в бикини. Поклонники знаменитости не оставили без внимания отпускное фото избранницы композитора.

«Какая вы красива — повезло вашему мужу!!», «Дерзко и ярко», «Чудо как хороша», «Милая и естественная», «Никакой звездности! Утонченная и изящная», «Стройная фигура, все к месту», «Эффектная!! Ни капли вульгарности», — отметила верные почитатели певицы.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИгорь Николаевкрасота вне возрастамода и стильЮлия Проскурякова
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«Дерзко и ярко»: молодая жена 60-летнего Николаева блеснула эффектной фигурой в бикини
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