«Вон тебя трясет!»: актера Полицеймако остановила полиция с требованием сдать анализы на дороге

Михаил Полицеймако пожаловался, что у сотрудников ДПС не было дыхательного теста и он был вынужден сдать анализ мочи.

43-летний актер театра и кино Михаил Полицеймако пожаловался на историю, приключившуюся с ним на дорогах Москвы. По словам актера, он спешил на «Сапсан», чтобы сыграть спектакль в Санкт-Петербурге, когда его остановил экипаж ДПС и потребовал сдать анализ мочи прямо на месте.

«Одним движением достаю ТС, права, страховку и все, что вдруг попросит. Чуть злюсь. Опаздываю на «Сапсан». Офицер, практически не глядя в документы, берет их и говорит: «План перехват, идите на освидетельствование. Сдадите мочу и давление померим», — описал события Михаил на своей странице в фейсбуке.

Актер попытался поспорить с офицером, предложил дыхнуть в трубочку, объяснял, что опаздывает. Но полицейский принял нервозность Полицеймако за опьянение и пригрозил, что в случае отказа от анализа, актера увезут в отделение.

«Короче, везем тебя сейчас на освидетельствование, сдаешь кровь у нас там, в лаборатории. Или иди пей воду и писай в банку, как все. Че дергаешься? Если и наркотическое опьянение есть, все проверим. Вон тебя трясет!» — цитирует Михаил речь сотрудника ДПС. Неприятную историю Полицеймако закончил иронично: «Если вы опаздывайте куда-то, возите с собой мочу для ДПС. Даже если к врачу жену везете в роддом, на спектакль, на самолет, к господу Богу. Моча спасет».

Teleprogramma.pro связалась с актером, чтобы узнать о ситуации из первых рук. Михаил Полицеймако уже был в Петербурге и спешил на спектакль, но все еще был возмущен инцидентом на московской дороге.

«Я согласно закону пописал в баночку, и у меня был отрицательный тест на содержание алкоголя в моче. Дыхательного теста не существует. И я не очень понимаю, почему они меряют давление человеку. Человек может быть гипертоник. Человек может быть с проблемами почек. А на фоне повышенного давления человека нельзя вести сдавать кровь. Должен быть дыхательный тест. Но его не было. Я уже не говорю о том, как со мной разговаривали сотрудники ДПС. Они даже не извинились», — рассказал нам актер.