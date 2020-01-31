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«Размер имеет значение»: Мадонна шокировала зрителей непристойными откровениями

61-летняя поп-звезда выступила в Лондоне со скандальным шоу «Мадам Х» в поддержку нового альбома.

«Размер имеет значение»: Мадонна шокировала зрителей непристойными откровениями
Певица Мадонна. Фото: Globallookpress

Американская певица Мадонна проводит мировое турне в поддержку нового музыкального альбома «Madame X». Однако 61-летняя поп-звезда жалуется на больные колени и уже отменила несколько концертов. Но 30 января певица выступила на стадионе Лондона «Палладиум» и произвела неизгладимое впечатление на зрителей. В ходе выступления Мадонна спросила у зрителей: «Как вы называете мужчин с маленьким пенисом? Я не знаю, никогда ничего не имела с такими. Вы ведь знаете, что размер имеет значение! Не притворяйтесь, что это не так!».

В ходе двухчасового шоу прозвучало еще много провокационных высказываний. Забрав стул у танцовщицы, Мадонна сказала: «Обычно я стою на коленях около 20 минут, и это нормально. Мне говорят, что у меня хорошо это получается». Кроме того, легендарная певица назвала свою вагину окном и непристойно шутила о венерических заболеваниях, великом композиторе Моцарте и поиске помощников через приложение для гей-знакомств.

Скандальное шоу уже было показано в США и Португалии. Однако в ходе турне Мадонна отменила десять концертов из-за невыносимых болей в бедре и колене. На ее странице в «Инстаграме» есть видео, в которых можно увидеть, как певица принимает ледяную ванну и носит бандаж на коленях.

Напомним, что Мадонна была замужем за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Сейчас певица встречается с 25-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

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«Размер имеет значение»: Мадонна шокировала зрителей непристойными откровениями
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