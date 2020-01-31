Мама Ольги Бузовой рассказала о прошлых романах дочери

Уже в юности будущая знаменитость была не так проста, как кажется на первый взгляд.

Ольга Бузова всегда выбирала «плохих» мальчиков. Об этом журналистам откровенно рассказала ее мама – Ирина Александровна. Родительница поведала, что беззлобная и безобидная Оля мастерски реализовывала себя во всем, до чего дотрагивалась, и всегда была открыта людям. Простых парней Оля не любила – ее всегда влекло к тем, кто мог быть опасен.

Так, в школе, несмотря на большое внимание со стороны противоположного пола, Бузова выбрала парня по имени Леша. Ирина Александровна вспоминает, что юноша ей нравился. Единственное, что ее смущало – он был местным «криминальным» авторитетом.

«Он был таким серьезным пацаном, «держал район». Ну как в то время, вы же понимаете. Он был в школе самым крутым. Как Саша Белый, но все же ученик», — отметила она.

В университете Оля познакомилась со сверстником, который «недавно освободился из колонии», повествует «Комсомольская правда Санкт-Петербург». Бузова не постеснялась и сама подошла к молодому человеку, озвучила ему свое имя и призналась в симпатии. Ирина Александровна подчеркивает – ее дочь любила всех, к каждому последующему ее чувства были лишь сильнее.