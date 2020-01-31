«Ты наркоманка»: мать Ольги Бузовой вспомнила про непростую юность дочери

Вся Россия знает Ольгу Бузову как человека, для которого не существует ничего невозможного. Мать Оли – Ирина Александровна признается – ее дочь всегда отличалась от других. Уже в юности старшая дочь Бузовой сталкивалась с постоянным непринятием окружающих – из-за нестандартного внешнего вида (крашеных волос, голого живота и яркого макияжа) ее не принимали некоторые учителя, а также травили сверстники.

Однажды, вспоминает Ирина Александровна, преподаватели подговорили других родителей и их детей коллективно бойкотировать Олю. О том, что ее дочь подвергается травле, Бузова-старшая узнала намного позже. Наказывали будущую телеведущую и за другие провинности – так, после романтической переписки с парнем на стене туалета Олю заставили шпаклевать ее.

«Ей в школе учителя говорили: «Ты наркоманка, продаешь шубы и покупаешь гадости».Фантазировали про нее всякую чушь. Бойкот одноклассников, психологический террор взрослых — она все выдержала. Так что теперь все комментарии хейтеров и любой негатив в СМИ для нее, как детский лепет. Ольгу уже не сломать», — говорит мама в беседе с журналистами «Комсомольской правды Санкт-Петербург».

Ирина Александровна рассуждает – даже спустя столько лет она не вполне уверена, что поступила правильно, когда уговорила дочь остаться в этой школе и закончить ее. Однако теперь она видит плод своих трудов – Оля перестала реагировать на чужую критику и четко идет к своей цели.