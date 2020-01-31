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Егор Крид занялся благотворительностью в Дубае

25-летний исполнитель обеспечил местных жителей запасами воды и еды.

Егор Крид занялся благотворительностью в Дубае
Егор Крид. Фото: Инстаграм

25-летний Егор Крид подался в благотворительность и решил организовать добрую акцию для жителей Дубая. Вместе со своими помощниками исполнитель привез для местных жителей большие запасы воды и провианта. Чтобы получить заветную бутылку, к певцу выстроилась достаточно длинная очередь из мужчин и женщин.

Подписчикам Крид рассказал, что был шокирован созданным вокруг него ажиотажем. Свою dream-team Егор призвал быть добрее и стараться помогать нуждающимся.

«Друзья, делайте больше добрых дел, помогайте, дарите любовь, делитесь! Это же так кайфово — делать кого-то чуточку счастливее. Знаю, порой это непросто, но ваш шаг навстречу может изменить чью-то жизнь в лучшую сторону, а иногда даже спасти! Берегите себя», — написал Крид.

Чуть позже певец рассказал, что организовать благотворительную акцию ему помог его старый товарищ. Стоит отметить, что не все фолловеры Егора позитивно восприняли жест исполнителя. Некоторые заявили, что Крид пиарится на чужих проблемах. В качестве главного аргумента они привели в пример видео, на котором наглядно видно, как Егор раздает бутылки с водой. Сам россиянин реагировать на провокации не стал.

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Егор Крид занялся благотворительностью в Дубае
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