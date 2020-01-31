Ходят слухи: Дженифер Энистон и Брэд Питт собираются в совместный отпуск

Поклонники Дженифер Энистон и Брэда Питта могут ликовать, судя по последним новостям, актеры всерьез решили дать своим отношениям второй шанс и вновь сошлись. Поначалу все это было лишь на уровне слухов, но все чаще появляется информация о том, что актеры планируют возобновить романтические отношения. Напомним, пара распалась несколько лет назад, Энистон ушла от Брэда, а всему виной стала красотка-разлучница Анджелина Джоли.

Как сообщает издание gossipcop, после церемонии вручения премии «Оскар» Энистон планирует отправиться в долгий отпуск, а компанию ей составит наш старый знакомый — Брэд Питт! По словам источников издания, вновь воссоединенная парочка отправится в Мексику. Как всем известно, Дженифер очень любит проводить отпуск именно там.

Впрочем, о настоящем воссоединении говорить пока рано. По имеющейся информации, актеры планируют, скорее, обсудить свои отношения, нежели провести тайный медовый месяц.