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Ходят слухи: Дженифер Энистон и Брэд Питт собираются в совместный отпуск

Сразу после «Оскара» пара якобы планирует отправиться в Мексику.

Ходят слухи: Дженифер Энистон и Брэд Питт собираются в совместный отпуск
Дженнифер Энистон и Брэд Питт. Фото: Globallookpress

Поклонники Дженифер Энистон и Брэда Питта могут ликовать, судя по последним новостям, актеры всерьез решили дать своим отношениям второй шанс и вновь сошлись. Поначалу все это было лишь на уровне слухов, но все чаще появляется информация о том, что актеры планируют возобновить романтические отношения. Напомним, пара распалась несколько лет назад, Энистон ушла от Брэда, а всему виной стала красотка-разлучница Анджелина Джоли.

Как сообщает издание gossipcop, после церемонии вручения премии «Оскар» Энистон планирует отправиться в долгий отпуск, а компанию ей составит наш старый знакомый — Брэд Питт! По словам источников издания, вновь воссоединенная парочка отправится в Мексику. Как всем известно, Дженифер очень любит проводить отпуск именно там.

Впрочем, о настоящем воссоединении говорить пока рано. По имеющейся информации, актеры планируют, скорее, обсудить свои отношения, нежели провести тайный медовый месяц.

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Брэд ПиттДженнифер ЭнистонНовости googleновости звёзд
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Ходят слухи: Дженифер Энистон и Брэд Питт собираются в совместный отпуск
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