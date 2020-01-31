«Главное драматическое событие»: Тутта Ларсен откровенно затронула тему развода

Счастливая мать троих детей Тутта Ларсен затронула с подписчиками очень болезненную для себя тему развода. Ведущая неоднократно говорила о том, что распад ее семьи и расставание родителей стали большим испытанием для нее – много лет Тутта пыталась понять, что именно стало причиной случившегося. Откровенно говорить об этом Ларсен решилась лишь сейчас.

Тутта рассказала, что ранее располагала только материнской версией произошедшего. Тогда ей казалось, что слова родительницы – единственно верные. Недавно знаменитости удалось наладить общение и с папой. Выяснилось, что у того совсем другая версия произошедшего.

«Мама утверждает, что папин роман длился пять лет. Папа говорит, что все началось весной, а осенью того же года он ушел. А до этого они просто работали в одном отделе. Ну, то есть, на минуточку: либо я росла в атмосфере лжи и пяти лет неверности, либо просто ядерная боеголовка бабахнула и разом за полгода уничтожила мое беззаботное детство в любящей семье. Только сейчас могу спокойно переосмыслить главное драматическое событие детства», — порассуждала Ларсен.

Ларсен подметила, что развод мамы и отца был болезненным настолько, что каждый из них до сих пор игнорирует иные причины. Переживает и она, ведь теперь Тутте, как дочери этих людей, придется свыкнуться с новыми данными.