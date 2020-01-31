ЗВЕЗДЫ

«Главное драматическое событие»: Тутта Ларсен откровенно затронула тему развода

Мать троих детей откровенно призналась – распад ее семьи болью отзывается в душе спустя столько лет.

«Главное драматическое событие»: Тутта Ларсен откровенно затронула тему развода
Тута Ларсен. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Счастливая мать троих детей Тутта Ларсен затронула с подписчиками очень болезненную для себя тему развода. Ведущая неоднократно говорила о том, что распад ее семьи и расставание родителей стали большим испытанием для нее – много лет Тутта пыталась понять, что именно стало причиной случившегося. Откровенно говорить об этом Ларсен решилась лишь сейчас.

Тутта рассказала, что ранее располагала только материнской версией произошедшего. Тогда ей казалось, что слова родительницы – единственно верные. Недавно знаменитости удалось наладить общение и с папой. Выяснилось, что у того совсем другая версия произошедшего.

«Мама утверждает, что папин роман длился пять лет. Папа говорит, что все началось весной, а осенью того же года он ушел. А до этого они просто работали в одном отделе. Ну, то есть, на минуточку: либо я росла в атмосфере лжи и пяти лет неверности, либо просто ядерная боеголовка бабахнула и разом за полгода уничтожила мое беззаботное детство в любящей семье. Только сейчас могу спокойно переосмыслить главное драматическое событие детства», — порассуждала Ларсен.

Ларсен подметила, что развод мамы и отца был болезненным настолько, что каждый из них до сих пор игнорирует иные причины. Переживает и она, ведь теперь Тутте, как дочери этих людей, придется свыкнуться с новыми данными.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бракоразводный процессжизнь после разводаЛарсенЛарсен детиЛарсен новостиЛарсен семьяНовости googleТутта Ларсен
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Главное драматическое событие»: Тутта Ларсен откровенно затронула тему развода
Интересно?
Поделись с друзьями: