ЗВЕЗДЫ

15-летняя дочь Моники Беллуччи стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana

Юная Дева Кассель вошла в мир высокой моды.

15-летняя дочь Моники Беллуччи стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana
Моника Беллуччи продвигает дочь по своим стопам. Фото: globallookpress.com

Бренд Dolce & Gabbana выбрал себе нового звездного ребенка для рекламной кампании. Это 15-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя — Дева. Подросток рекламирует новый женский аромат знаменитого модного дома, который поступит в продажу весной.

Под эту акцию для Девы Кассель провели романтичную фотосессию на итальянском побережье. Девочка позировала с большим букетом цветов и в белом кружевном платье, подчеркивающим ее чистоту и невинность.

У юной красавицы уже своя армия поклонников, модные издания сравнивают ее с известной матерью и пророчат большую карьеру модели.

Добавим, что модный дом любит привлекать на свои мероприятия детей и родственников звезд. Они уже приглашали к себе внука Чарли Чаплина, сыновей Памелы Андерсон и многих других.

Напомним, в 1999 году звезда итальянского кино Моника Беллуччи вышла замуж за французского актера Венсана Касселя, которого встретила на съемках. Их брак продлился до 2013-го, у пары родились две дочери. Сейчас у мужчины уже новая семья, но он в прекрасных отношениях с детьми от роковой итальянки.

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15-летняя дочь Моники Беллуччи стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana
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