Племянница Пороховщикова пожаловалась на распроданное наследство актера

Двоюродная племянница народного артиста Александра Пороховщикова Наталья Дмитриева поделилась переживаниями по поводу распроданного наследства актера. 31 января режиссер мог бы отмечать 81-летие.

Спустя время после смерти актера у родственников встал вопрос о наследстве – Пороховщиков не имел детей, однако в его распоряжении остались две квартиры в столице, дача, машина и дорогая мебель. Все это, уверены были близкие люди, должно кому-то достаться.

Порталу Teleprogramma.pro племянница Пороховщикова рассказала, что именно ее мама должна была унаследовать все недвижимое имущество артиста. По итогу же распоряжаться им стал документально подтвержденный брат Александра – Шалва Барабадзе. Он вместе с близкими, по словам Дмитриевой, избавился от старинных семейных архивов актера, забрать Наталье удалось лишь некоторые снимки.

Что касается квартир, то женщина уверена: одна столичная уже продана, а та, что принадлежала супруге Пороховщикова, осталась. Ушла и дача, ведь мужчине нужно было расплатиться с адвокатами.

Что касается незаконности наследования, то мужчина, которого сам Пороховщиков считал отцом и чье отчество носил, оказался отчимом. Александр узнал об этом, став знаменитым: его мать Галина Александровна много лет хранила эту тайну. Неоднократно Наталья пыталась юридически доказать, что именно Шота Шанидзе является биологическим отцом народного артиста, однако суд этот факт во внимание не принял.

«Наследство, я считаю, не должно оставаться в одном месте. Так не принято. Ведь есть и другие люди, заслуживающие этого. Нельзя собрать все деньги – это непорядочно. Нельзя вытащить из квартиры и выкинуть вещи, которые кому-то дороги. Все это потом возвращается бумерангом», — поделилась Наталья своей болью.