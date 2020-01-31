ЗВЕЗДЫ

Отец и тетя Юлии Началовой выпустят книгу-реквием о певице

Помимо фолианта, свет увидит документальный фильм о певице.

Отец и тетя Юлии Началовой выпустят книгу-реквием о певице
Юлия Началова. Фото: globallookpress

Отец и тетя скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой выпустят книгу-реквием о певице.

Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала пиар-менеджер артистки Анна Исаева. Официальный представитель поведала, что родственники Юли по-прежнему тяжело переживают утрату и отказываются посещать передачи, посвященные артистке. Отвечая же на вопрос, почему, глава семьи аргументирует, что утрата дочери стала для него «большой болью, которую он не хотел бы выносить на люди».

Однако, книгу написать папа и тетя все же решились. Исаева пояснила: книга не автобиографическая. Она своего рода реквием, дань памяти певице и просто хорошему человеку, любимой дочери и примерной племяннице.

«Она очень эмоциональная, очень сложная для восприятия. Это впечатления о том, какой для них была Юля — дочкой, племянницей и так далее. Это вырвалось из самого сердца, об этом хотелось написать, об этом нельзя было молчать», — рассказала Исаева.

Помимо книги, в ближайшем будущем зритель увидит и документальный фильм о Началовой. Всего планируется выпустить три серии. Пиар-менеджер Анна стала единственным человеком, который сыграл самого себя. Исаева акцентировала внимание: она долго отнекивалась, поскольку не имеет актерского образования, но в итоге сдалась. Результат ее не разочаровал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Исаевакнига о НачаловойНачалова биографияФильм о НачаловойЮлия Началова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отец и тетя Юлии Началовой выпустят книгу-реквием о певице
Интересно?
Поделись с друзьями: