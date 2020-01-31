Отец и тетя Юлии Началовой выпустят книгу-реквием о певице

Отец и тетя скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой выпустят книгу-реквием о певице.

Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала пиар-менеджер артистки Анна Исаева. Официальный представитель поведала, что родственники Юли по-прежнему тяжело переживают утрату и отказываются посещать передачи, посвященные артистке. Отвечая же на вопрос, почему, глава семьи аргументирует, что утрата дочери стала для него «большой болью, которую он не хотел бы выносить на люди».

Однако, книгу написать папа и тетя все же решились. Исаева пояснила: книга не автобиографическая. Она своего рода реквием, дань памяти певице и просто хорошему человеку, любимой дочери и примерной племяннице.

«Она очень эмоциональная, очень сложная для восприятия. Это впечатления о том, какой для них была Юля — дочкой, племянницей и так далее. Это вырвалось из самого сердца, об этом хотелось написать, об этом нельзя было молчать», — рассказала Исаева.

Помимо книги, в ближайшем будущем зритель увидит и документальный фильм о Началовой. Всего планируется выпустить три серии. Пиар-менеджер Анна стала единственным человеком, который сыграл самого себя. Исаева акцентировала внимание: она долго отнекивалась, поскольку не имеет актерского образования, но в итоге сдалась. Результат ее не разочаровал.