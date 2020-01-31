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Не сломалась: пиар-директор Началовой рассказала, как живет 13-летняя дочь певицы

Вера Алдонина активно реализует себя в творчестве.

Не сломалась: пиар-директор Началовой рассказала, как живет 13-летняя дочь певицы
дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, как живет 13-летняя дочь певицы – Вера Алдонина. С момента смерти исполнительницы почти прошел год, а 31 января Юля могла бы отметить 39 лет, однако судьба распорядилась иначе. Смерть матери стала большим ударом для юной Веры, однако Исаева подчеркнула: девочка не сломалась и активно реализует себя в творчестве.

В разговоре с порталом Teleprogramma.rpo Исаева подметила, что сразу после кончины Началовой родственники собирались нанимать для девочки психологов, чтобы помочь ей пережить потерю. Однако, специалисты не потребовались: все это время рядом были бабушки, дедушки, папа и домработница.

Что касается занятий, то Вера, как и мама, хорошо поет – недавно она участвовала в вокальных конкурсах в Хорватии. В школе Алдонина реализует себя как актриса – играет роли в мюзиклах и помогает сочинять сценарии.

«Вера вырастет и займет достойное положение в обществе, я в это верю. Она очень серьезно относится к этим детским, казалось бы, вопросам. Я не удивлюсь, если она станет, например, не певицей, а режиссером или драматической актрисой», — сказала Исаева.

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Анна ИсаеваВера Алдонинадочь Юлии НачаловойЕвгений АлдонинЮлия Началова
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Не сломалась: пиар-директор Началовой рассказала, как живет 13-летняя дочь певицы
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