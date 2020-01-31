Рэпер 50 Cent обзавелся звездой на «Аллее славы» в Голливуде

Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, известный как 50 Cent, обзавелся именной звездой на голливудской «Аллее славы». Знак стал 2686-м по счету на бульваре, являющимся одним из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса.

Для столь торжественного случая Джексон выбрал нарядный клетчатый костюм, красную водолазку и белые кроссовки. Выглядел рэпер очень представительно и солидно.

Поддержать 50 Cent пришли его друзья — Эминем и Dr.Dre. В торжественной речи исполнитель признался, что без поддержки товарищей вряд ли смог бы состояться в качестве знаменитости, а значит, эта звезда носит сразу три имени, передает его слова Billboard.

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В Instagram поклонники поспешили поздравить любимца с награждением. «Ты заслужил это! Не могу дождаться, что будет дальше», «Продолжай в том же духе, брат», «Человек-вдохновение, ты никогда больше не будешь просто 50 Cent. Лучший!» — пишут они.

Отметим, что ранее своей звездой также обзавелся мексиканец Гильермо Дель Торо. Ее культурный деятель посвятил своей стране и всем иммигрантам мира.