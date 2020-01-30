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«Расслабьтесь, там шорты!»: Макеева раскрыла секрет фотосъемки в стиле ню

Экс-возлюбленная Глеба Матвейчука заверила поклонников в том, что на самом деле она позировала не обнаженной.

«Расслабьтесь, там шорты!»: Макеева раскрыла секрет фотосъемки в стиле ню
Анастасия Макеева (Фото: Globallookpress.com)

38-летняя Анастасия Макеева раскрыла секрет своей откровенной фотосессии в стиле ню. На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная Глеба Матвейчука опубликовала снимок из личного альбома, который был сделан еще летом. В кадре актриса запечатлена таким образом, что может показаться, будто она позировала обнаженной. Знаменитость прикрывала соблазнительные изгибы тела широкополой соломенной шляпой, загадочно вглядываясь вдаль.

Однако артистка решила развеять подозрения одного из подписчика, который попросил ее вовсе отбросить шляпу, продемонстрировав себя нагишом. В ответ Макеева посоветовала поклоннику расслабиться, заявив, что им с фотографом удалось воссоздать желаемую иллюзию, а на самом деле на ней есть одежда.

«Там шорты и майка, так что расслабьтесь!!» — отметила Анастасия.

К слову, ранее Макеева высказалась о том, почему она пополняет личную страничку в Instagram понравившимися снимками импровизированных фотосессий. По словам Анастасии, для нее личный микроблог сравним с портфолио и она, как актриса пользуется такой возможностью, делится с окружающими удачными фото. Ведь в любой момент эти кадры могут увидеть продюсеры или режиссеры. В результате чего, Макеевой могут предложить новую роль в кино, оценивая ее снимки вместе фотопроб.

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«Расслабьтесь, там шорты!»: Макеева раскрыла секрет фотосъемки в стиле ню
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