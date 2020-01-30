ЗВЕЗДЫ

Без макияжа и в халате: Навка устроила девичник у себя дома после бани

Фигуристка накрыла стол и насладилась телепередачей со своим участием вместе с Анной Семенович.

Без макияжа и в халате: Навка устроила девичник у себя дома после бани
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка недавно вернулась из отпуска. Несколько недель фигуристка провела на Мальдивах со своей семьей после тяжелых трудовых будней. Однако возвратившись домой, спортсменка окунулась в работу. Она вместе с мужем, Дмитрием Песковым, посетила выставку Сальвадора Дали, а на днях снялась в ток-шоу «Пусть говорят», посвященном победе наших молодых фигуристов на чемпионате Европы.

Для съемок Навка облачилась в синий костюм. Жакет позволил оголить плечи, а юбка в складку до щиколотки сделала образ элегантным. Туфли-лодочки дополнили наряд. Спортсменка с удовольствием попозировала с Викторией Синицыной, завоевавшей золото. «С очень красивой, утонченной, молодой и талантливой — новоиспеченной чемпионкой Европы!! Говорят, она похожа на меня и чем-то напоминает в катании», — отметила Татьяна.

К слову, позже она посмотрела ток-шоу по телевизору. Жена Пескова устроила дома девичник. Она пригласила Анну Семенович и других подруг. Они сходили в баню, а потом устроили застолье в доме у фигуристки. Навка предстала в халате и банном полотенце на голове. Она была без макияжа. А вот ее дочка Надежда принарядилась в пышное платье. Семенович была в восторге от диетической еды. «Кабачки с чесноком, карпаччо из гребешечков с перчиком, а здесь рыбка», — похвасталась фигуристка.

А в это время Надежда смотрела на маму по телевизору. «Нашу маму и там, и тут передают», — пошутила Семенович. Похоже, что девушки остались довольны тем, как провели вечер. А поклонники одарили Навку комплиментами, заверив, что у нее был очень красивый наряд на съемках ток-шоу.

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Без макияжа и в халате: Навка устроила девичник у себя дома после бани
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