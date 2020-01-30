Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове

33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, ведет популярный Инстаграм, на который подписано 2,2 миллиона человек. Исполнительница хитов «Невеста» и «Ненавижу» регулярно радует поклонников своими фотографиями, на которых иногда облачена весьма в легкомысленные наряды. Сегодня, 30 января артистка опубликовала кадр, где она демонстрирует стойку на голове. Эффектную позу из йоги подчеркивает черный купальник певицы и живописный берег Индийского океана.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить», — процитировала Глюкоза слова американского бизнес-тренера Джима Рона.

Подписчики засыпали своего кумира комплиментами, больше всего восхищаясь великолепной фигурой мамы двоих детей. «Невероятная умница! Умная красавица и просто удивительная молодая женщина!», «Волшебный кадр», «У вас СУПЕР ФИГУРА», — пишут фанаты. «Именно из такого положения можно адекватно смотреть на современный перевернутый мир», — поиронизировал один из комментаторов.

Известно, что на Мальдивах Глюкоза отдыхала вместе с Ксенией Собчак, с которой очень дружна. Ведущая передачи «Осторожно, Собчак!» тоже делилась кадрами с райского острова, под которыми шутила, что надо обладать настоящей смелостью, чтобы выйти на один пляж вместе с Наташей Ионовой, у которой идеальная фигура.

Напомним, что Глюкоза замужем за 47-летним музыкальным продюсером и совладельцем нефтяной компании Ruspetro Александром Чистяковым. Пара воспитывает двоих детей – 13-летнюю Лидию и 9-летнюю Веру.