Главного хореографа Британского королевского балета подозревают в сексуальных домогательствах

33-летний Лиам Скарлетт, которого ученики обвиняют в домогательствах, отстранен от работы на время расследования. По его итогам будет определено, сможет ли он в дальнейшем вернуться к работе.

Скарлетт считается одним из самых ведущих хореографов мира. После карьерного взлета он стал главным артистом The Royal Ballet. Однако, что ожидает артиста в дальнейшем, покажет расследование.

Обвинения в домогательствах выдвинули ученики хореографа. Один из них рассказал, что преподаватель просил студентов присылать ему свои фотографии в обнаженном виде. А по словам бывшего ученика, хореограф нередко прикасался к студентам и заходил в раздевалку в тот момент, когда те переодевались.

Студент сообщил, что в хореографической среде существует большая конкуренция, которая учит соглашаться на все, чтобы не потерять шанс подняться по карьерной лестнице.

«Вы просто обязаны согласиться сделать то, о чем вас просит человек, обладающий большой властью», — заявил студент.

Кстати, одна из учениц сообщила, что студентам, которые не стали обвинять Скарлетта, доставались более крупные роли в спектаклях. Впрочем, расследование пока не завершено и никаких доказательств устных обвинений учеников хореографа не найдено.

Ранее отстраненная от работы директор американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган рассказала о закулисье престижной премии «Грэмми», сообщает телеканал «360».