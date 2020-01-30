«К нему пристальное внимание»: Хоркина рассказала об увлечениях сына от миллиардера Шубского

Святославу сейчас 14 лет и подросток постепенно определяется, кем хочет быть в этой жизни.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своего старшего сына Святослава. Подростку, которого она родила от мужа актрисы Веры Глаголевой миллиардера Кирилла Шубского, сейчас 14 лет. Старший сын Хоркиной сейчас водится с маленьким Ваней, младшим сыном Хоркиной, который родился три месяца назад.

«Святослав скучает по нему. Никакой ревности, конечно, нет. Святослав приходит и говорит» «Это мой братик». Они разные, но характер у них один – мой. У Святослава коричневый пояс по тхэквондо. А недавно он мне заявил: «Мама, мне нравится теперь баскетбол». Но никто не брал его уже в секцию. Я пристроила его в обычную общеобразовательную школу в секцию баскетбола. Ему очень нравится. Баскетбол — это командная история», — сказала гимнастка.

Также Хоркина отметила, что у Святослава сейчас такой возраст, когда надо нажимать на учебу. Впереди ЕГЭ. «Время стремительно летит. К нему сейчас пристальное внимание», — заявила она.

При этом старший сын Хоркиной уже примерно знает, кем будет, когда вырастет. «Какая-то дипломатическая история сейчас там. Сначала он хотел быть научным изобретателем, потом айтишниками. А вот теперь хочет быть дипломатом», — заявила Светлана Хоркина.

Между тем сама спортсменка не против стать в будущем многодетной мамой. «Я мечтаю о девочке, но когда планируешь, то редко все сбывается. Поэтому детей не планируют – их дает Бог», — сказала гимнастка.