ЗВЕЗДЫ

«К нему пристальное внимание»: Хоркина рассказала об увлечениях сына от миллиардера Шубского

Святославу сейчас 14 лет и подросток постепенно определяется, кем хочет быть в этой жизни.

«К нему пристальное внимание»: Хоркина рассказала об увлечениях сына от миллиардера Шубского
Хоркина рассказала, чем занят ее старший сын/http://globallookpress.com/

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своего старшего сына Святослава. Подростку, которого она родила от мужа актрисы Веры Глаголевой миллиардера Кирилла Шубского, сейчас 14 лет. Старший сын Хоркиной сейчас водится с маленьким Ваней, младшим сыном Хоркиной, который родился три месяца назад.

«Святослав скучает по нему. Никакой ревности, конечно, нет. Святослав приходит и говорит» «Это мой братик». Они разные, но характер у них один – мой. У Святослава коричневый пояс по тхэквондо. А недавно он мне заявил: «Мама, мне нравится теперь баскетбол». Но никто не брал его уже в секцию. Я пристроила его в обычную общеобразовательную школу в секцию баскетбола. Ему очень нравится. Баскетбол — это командная история», — сказала гимнастка.

Также Хоркина отметила, что у Святослава сейчас такой возраст, когда надо нажимать на учебу. Впереди ЕГЭ. «Время стремительно летит. К нему сейчас пристальное внимание», — заявила она.

При этом старший сын Хоркиной уже примерно знает, кем будет, когда вырастет. «Какая-то дипломатическая история сейчас там. Сначала он хотел быть научным изобретателем, потом айтишниками. А вот теперь хочет быть дипломатом», — заявила Светлана Хоркина.

Между тем сама спортсменка не против стать в будущем многодетной мамой. «Я мечтаю о девочке, но когда планируешь, то редко все сбывается. Поэтому детей не планируют – их дает Бог», — сказала гимнастка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Анастасия ШубскаяВера Глаголевадети звездКирилл ШубскийНовости googleСветлана Хоркина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«К нему пристальное внимание»: Хоркина рассказала об увлечениях сына от миллиардера Шубского
Интересно?
Поделись с друзьями: