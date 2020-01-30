«Полуголые и счастливые»: Седокова поделилась нежным фото с возлюбленным из постели

Анна Седокова в прошлом году закрутила роман с женатым спортсменом. Сначала она пыталась скрывать роман с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма, а потом открыто заговорила о любви к нему. Певицу не смущало, что у привлекательного мужчины есть супруга. Примечательно, что жена Яниса узнала о его новой пассии из прессы и заявила, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» увела у нее возлюбленного.

Недавно баскетболист тихо и мирно оформил развод. Теперь он уже без зазрения совести строит отношения с Седоковой. Влюбленные вместе отпраздновали Новый год. Более того, артистка уже призналась, что хочет много детей от спортсмена. И это при том, что она уже успела трижды стать мамой. Дочерей и сына певица родила от разных мужчин. Но похоже, что несмотря на скептические взгляды общественности, чувства пары только крепнут.

Накануне перед важной игрой «Химки» — ЦСКА Седокова решила поддержать своего избранника. Она опубликовала страстное постельное фото. В кадре девушка без макияжа в полуобнаженном виде в обнимку с Янисом на кровати. Баскетболист с оголенным торсом целует свою возлюбленную.

«Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!» — пожелала артистка баскетболисту.

Поклонников растрогал снимок и слова певицы. «Полуголые и счастливые», «Анечка, я искренне рада, что вы встретили мужчину, который любит вас всей душой», «Смелая! Открытая!», «Такие милые», «Будь счастлива», — отозвались пользователи Сети. Все они пообещали поддержать Тимму во время игры.