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Модель Кендалл Дженнер стала чирлидершей

24-летняя модель побывала на шоу Эллен ДеДженерес, где ее ждал неожиданный сюрприз.

Модель Кендалл Дженнер стала чирлидершей
МОДЕЛЬ КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Знаменитая 24-летняя модель Кендалл Дженнер стала гостьей на популярном американском ток-шоу «The Ellen DeGeneres Show», где организаторы приготовили для нее сюрприз. Во время беседы с телеведущей Эллен Дедженерес на сцене неожиданно появились актеры фильма «Cheer» («Чирлидинг») – нового проекта от Netflix. Участники вручили Дженнер униформу колледжа и предложили повторить вслед за ними несколько трюков.

Кендалл Дженнер не растерялась и рискнула вспомнить школьное прошлое, где она уже выступала в роли чирлидерши. Позже под фотографией, опубликованной в официальном Инстаграм шоу, модель написала, что это был «буквально лучший сюрприз» в ее жизни. Зрители благосклонно восприняли выступление представительницы семейства Кардашян и отметили ее гибкость и прекрасную спортивную форму.

К слову, в основу документального сериала «Чирлидинг» легла реальная история пяти спортсменов, которые мечтают добиться успеха в этой сфере. И, конечно, сталкиваются с трудностями и суровыми правилами профессионального спорта. Премьера шестисерийного проекта стартовала в январе этого года.

Накануне стало известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст ходят к сексологу, чтобы вернуть страсть в отношения. А Ким настолько беспокоится за переживающего кризис супруга, что наняла команду врачей, которые должны приглядывать за рэпером во время туров.

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КардашянКендалл ДженнерНовости googleчирлидинг
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Модель Кендалл Дженнер стала чирлидершей
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