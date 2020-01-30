ЗВЕЗДЫ

Ирина Шейк в объемном пуховике и белых сапогах прогулялась с мамой по Нью-Йорку

Папарацци подловили модель, когда она была не в лучшем настроении.

Ирина Шейк в объемном пуховике и белых сапогах прогулялась с мамой по Нью-Йорку
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк в начале лета прошлого года рассталась с Брэдли Купером. Модель переехала жить в Нью-Йорк со своей дочкой Леей. Девочке только два года, поэтому ей нужно много внимания. На помощь знаменитости стала приезжать ее мама Ольга Шайхлисламова. Недавно Ирина вернулась из отпуска и сразу отправилась блистать а на подиум в рамках Недели моды в Париже. Лишь на днях она воссоединилась с дочкой.

Папарацци снова подловили Шейк на прогулке с наследницей. На этот раз с ней была ее мама, которая катила коляску с ребенком. Модель находилась не в лучшем настроении, поэтому шла впереди. Опечаленное лицо она спрятала за солнцезащитными очками. Ирина оделась в стиле casual — на ней были джемпер, кожаные штаны и кепка, объемный пуховик и белоснежные высокие сапоги Sam Edelman. Образ дополнила маленькая сумка с принтом зебры.

Родительница звезды тоже облачилась в пуховик, но классического кроя. Женщина всю дорогу не проронила ни слова. Напомним, что на днях Ирина снялась для британского Vogue. В интервью девушка впервые рассказала о разрыве отношений с Купером. Она намекнула, что актер просто не смог быть с такой сильной девушкой, как она. По словам модели, с такими людьми она сразу рвет все связи, без шанса на воссоединение.

Еще одно откровение звезды вызвало удивление у ее поклонников. Шейк призналась, что с детства чувствует себя некомфортно в своем теле. Она уверена, что должна была родиться мальчиком. Но похоже, что операцию по смене пола девушка делать не собирается.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные семьиЗвездный стильИрина ШейкИрина Шейк: последние новостимода и стильНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Шейк в объемном пуховике и белых сапогах прогулялась с мамой по Нью-Йорку
Интересно?
Поделись с друзьями: