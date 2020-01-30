Ирина Шейк в объемном пуховике и белых сапогах прогулялась с мамой по Нью-Йорку

Папарацци подловили модель, когда она была не в лучшем настроении.

Ирина Шейк в начале лета прошлого года рассталась с Брэдли Купером. Модель переехала жить в Нью-Йорк со своей дочкой Леей. Девочке только два года, поэтому ей нужно много внимания. На помощь знаменитости стала приезжать ее мама Ольга Шайхлисламова. Недавно Ирина вернулась из отпуска и сразу отправилась блистать а на подиум в рамках Недели моды в Париже. Лишь на днях она воссоединилась с дочкой.

Папарацци снова подловили Шейк на прогулке с наследницей. На этот раз с ней была ее мама, которая катила коляску с ребенком. Модель находилась не в лучшем настроении, поэтому шла впереди. Опечаленное лицо она спрятала за солнцезащитными очками. Ирина оделась в стиле casual — на ней были джемпер, кожаные штаны и кепка, объемный пуховик и белоснежные высокие сапоги Sam Edelman. Образ дополнила маленькая сумка с принтом зебры.

Родительница звезды тоже облачилась в пуховик, но классического кроя. Женщина всю дорогу не проронила ни слова. Напомним, что на днях Ирина снялась для британского Vogue. В интервью девушка впервые рассказала о разрыве отношений с Купером. Она намекнула, что актер просто не смог быть с такой сильной девушкой, как она. По словам модели, с такими людьми она сразу рвет все связи, без шанса на воссоединение.

Еще одно откровение звезды вызвало удивление у ее поклонников. Шейк призналась, что с детства чувствует себя некомфортно в своем теле. Она уверена, что должна была родиться мальчиком. Но похоже, что операцию по смене пола девушка делать не собирается.