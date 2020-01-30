«Видимо, ей привиделось»: Плющенко высказался о словах Девятовой об их «романе»

Двукратного олимпийского чемпиона отметил, что пересекался с певицей, но ее словам он был удивлен.

Евгений Плющенко в 2009 году сыграл свадьбу с Яной Рудковской. Сейчас они одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Влюбленные воспитывают сына Александра и мечтают о дочке. Однако в последнее время стали ходить слухи, что фигурист не верен своей жене. Поговаривали, что спортсмен уже два с половиной года живет на две семьи. Якобы у него есть девушка в Санкт-Петербурге, но ранее Рудковская посмеялась над сплетнями такого рода.

А на днях исполнительница народных песен Марина Девятова заявила, что у нее была любовная связь с Плющенко. Она утверждает, что познакомилась с ним в 2007 году на церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игр. Тогда фигурист был послом сочинской олимпийской заявки, а молодая певица исполнила знаменитую «Катюшу». Девушка утверждает, что у них закрутился роман. По ее словам, она была влюблена и даже чуть не приехала к спортсмену, когда ему делали операцию в Германии.

Девятова заверяет, что потом их отношения постепенно угасли и они расстались. Сам Плющенко был удивлен, когда узнал о словах певицы про их отношения.

«Я эту женщину знать не знаю. Может, ей это во сне приснилось. Возможно, мы где-то пересекались, но на уровне «Здрасьте, здрастьте, пока, пока». В жизни такой поток людей, что я ее даже не заметил», — высказался олимпийски чемпион. «Видимо, ей привиделось, но выдавать желаемое за действительное…Тем более именно в это время я начал встречаться с Яной. Мозаика никак не складывается», — добавил он, пишет издание «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно Плющенко побывал с семьей в Японии. Там он вместе с подрастающим сыном выступил на льду в рамках ледового шоу. Рудковская была рядом с ними и поддерживала своих мужчин.