Предполагаемую любовницу Караченцова разоблачили на глазах вдовы актера

Николай Караченцов 43 года прожил в браке с Людмилой Поргиной. Актриса была рядом с ним во время болезни, пытаясь помочь возлюбленному побороть рак. Влюбленные не расставались до трагического дня, когда артист умер. Примечательно, что с тех пор несколько женщин публично стали говорить, что были любовницами актера. Поргина никому не верит. На днях ей пришлось встретиться с Натальей Лапиной, которая тоже неожиданно заявила, что имела любовную связь с Николаем Петровичем.

В студии передачи «На самом деле» Лапина пояснила, что решила обо всем рассказать, так как уже пошел слух. Она заверила, что ее роман с актером был очень коротким. Артистка рассказала, что Караченцову было тяжело и он постоянно говорил, что хочет развестись. При этом Наталья не стала скрывать, что однажды Поргина ее унизила, поэтому она таит на нее обиду. Жена покойного актера тоже пришла на передачу. Она не поверила словам своей знакомой.

«Вы на хабалку похожи слегка», — заявила Лапина. «Вы должны извиниться. Извинитесь передо мной! Вы мне кто? Хабалкой я вас не назвала. Я сказала, что вы легкодоступная женщина», — вступила в перепалку с героиней передачи Поргина. «Я считаю, что это все полная ложь. 1989 год — это замечательные работы у Коли, прекрасная наша жизнь, наш сыночек. На все гастроли мы брали его с собой. И вы думаете, он будет смотреть на вас?», — высказалась вдова актера.

В студию пришла еще одна женщина — Екатерина Подколзина. Она писала портрет Караченцова в 1995 году. По ее словам, однажды после спектакля они увиделись в гримерке и она ему призналась в любви, после чего актер ее поцеловал. «Это имело место быть», — заверила Екатерина. Новой возможной любовнице мужа Поргина тоже не поверила. Расставила все точки над i проверка на детекторе лжи.

Эксперты публично разоблачили Лапину. Выяснилось, что у нее был роман с Александром Абдуловым, о котором она говорила раньше. Этот факт подтвердился, а вот с Караченцовым интимной связи у Натальи не было. Также выяснилось, что Подколзина слукавила. Она действительно поцеловалась с Николаем Петровичем, но это была ее инициатива. Никого романа у них не было. «Вам известно, что у вашего супруга были любовницы», — спросил Роман Устюжанин у Поргиной. «Да», — без колебаний призналась вдова актера. Однако кто эти женщины, с которыми у Караченцова была связь, она не рассказала.