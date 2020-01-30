ЗВЕЗДЫ

Российские пранкеры пошутили над Хоакином Фениксом

Юмористы представились экоактивисткой Гретой Тунберг и заставили актера изобразить смех Джокера.

Российские пранкеры пошутили над Хоакином Фениксом
Хоакин Феникс. Фото: globallookpress

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные российским любителям хорошо посмеяться как пранкеры Вован и Лексус добрались до зарубежных актеров. Ребятам удалось дозвониться до Хоакина Феникса и его невесты Руни Мары, а представились они всемирно известной шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. В процессе диалога комики от лица Греты предложили обсудить новый международный проект «Звезды спасают Землю», а актер с радостью поддержал диалог, что неудивительно, ведь в январе этого года он был задержан полицией за участие в несанкционированной акции протеста против изменения климата.

После обсуждение перетекло в киноиндустрию, пранкеры похвалили фильм «Джокер», в котором Феникс сыграл главную роль, а также спросили от лица Греты, не будет ли для нее небольшой роли в продолжении картины, на что Феникс ответил, что сценария пока нет.

В финале лже-Грета попросила актера изобразить смех своего персонажа, на что Феникс долго отнекивался, но в итоге все же выполнил просьбу девочки. В конце-концов актер раскусил, что над ним просто подшутили, но ситуация его не разозлила, а лишь рассмешила.

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Вован и ЛексусГрета ТунбергНовости googleновости звёздпранкерыфильм "Джокер"Хоакин Феникс
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Российские пранкеры пошутили над Хоакином Фениксом
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